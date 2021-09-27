Пик COVID-заболеваний в Украине спрогнозировали в Минздраве. Фото: Ракурс

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Ракурс

Пик заболеваемости коронавирусом в Украине прогнозируют на ноябрь.

При этом эпидемиологическая ситуация может ухудшиться уже в октябре, если количество инфицированных будет продолжать расти. Ранее в Министерстве здравоохранения считали, что пиковая нагрузка на медицинскую систему произойдет в ноябре-декабре 2021 года. Однако нынешние показатели свидетельствуют, что это произойдет раньше. Об этом 27 сентября заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью «РБК-Украина».

Насколько раньше — сказать трудно, потому что ситуация разворачивается довольно быстро. То, что мы видим точно — пиковые нагрузки будут однозначно приходиться на ноябрь. Но будут ли они затрагивать октябрь, будут ли оттягиваться на декабрь — пока сказать трудно, — отметил Кузин.

По его словам, чтобы оттянуть пик пандемии надо вакцинироваться от коронавируса. Главный санврач отметил, что сейчас Министерство здравоохранения максимально сократило интервалы введения между двумя дозами вакцины. Он отметил, что это сделано для того, чтобы как можно больше людей были охвачены прививками именно до начала эпидемического подъема заболеваемости.

Напомним, 26 сентября в Украине зафиксировали 94 летальных случая среди больных коронавирусной болезнью COVID-19, что значительно больше, чем за сутки до этого. В то же время количество новых больных в воскресенье традиционно несколько уменьшается — зафиксировали 3 тыс. 7 новых случаев заболевания.

Источник: «РБК-Украина»