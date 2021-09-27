Мэром Берлина станет экс-министр, уличенная в плагиате

https://racurs.ua/n160763-merom-berlina-stanet-eks-ministr-ulichennaya-v-plagiate.html

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Бургомистром Берлина по итогам земельных выборов, которые состоялись 26 сентября одновременно с парламентскими, станет бывший министр Германии по делам семьи и молодежи Франциска Гиффай.

Ранее ее уличили в плагиате при написании диссертации.

На выборах в парламент Берлина победила Социал-демократическая партия Германии с Гиффай во главе списка. Она получила 21,4% голосов, у «зеленых» оказалось 18,9%, у христианско-демократической партии — 18,1%, у «левых» — 14%, у неонацистов из «Альтернативы для Германии» — 8%, у «Свободной демократической партии» — 7,2%.

В июне комиссия Свободного университета Берлина лишила Гиффай докторской степени. Президиум университета единогласно принял такое решение после консультаций и проверки диссертации Гиффай. Перед этим она подала в отставку с должности министра из-за обвинений в плагиате.

Согласно заключению, ученую степень Гиффай получила с помощью «введение в заблуждение относительно самостоятельности ее научной работы». В работе были использованы тексты и ссылки других авторов без соответствующих указаний.

43-летняя Гиффай возглавляла Федеральное министерство по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи. Действующий мэр Берлина социал-демократ Михаэль Мюллер не баллотировался на должность снова.

Ранее Гиффай рассматривали как руководительницу СДПГ на национальном уровне.

Напомним, что на выборах в Бундестаг победила Социал-демократическая партия Германии, набрав 25,7% голосов; блок ХДС/ХСС получил 24,1%, партия Союз 90/Зеленые — 14,8%.

Главные претенденты на пост канцлера ФРГ — Олаф Шольц и Армин Лашет — заявили о готовности сформировать новое правительство Германии. Ангела Меркель, которая была канцлером в течение 16 лет, пока будет занимать свою должность лишь временно.