Партия Меркель проиграла на выборах в Германии

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Ангела Меркель, фото: «Профиль»
Партия Меркель проиграла на выборах в Германииhttps://racurs.ua/n160755-partiya-merkel-proigrala-na-vyborah-v-germanii.htmlРакурс
В Германии вчера, 26 сентября, состоялись парламентские выборы.
В результате победу одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), обойдя политсилу канцлера Ангелы Меркель — блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Об этом свидетельствуют данные сайта ЦИК Германии.
Голоса избирателей распределились так:
- СДПГ получила 25,7% голосов;
- ХДС получил 18,9%, в то время как результат ХСС составляет 5,2% - вместе у ХДС/ХСС 24,1%;
- партия «Зеленые» заняла третье место с 14,8%;
- за Свободную демократическую партию проголосовали 11,5%;
- «Альтернатива для Германии» получила 10,3% голосов.
Действующий канцлер Меркель в избирательной гонке не участвовала. Она уйдет с должности после того, как новая коалиция назначит нового канцлера.
Кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц ранее заявлял, что планирует договориться о новой коалиции до Рождества, и пообещал продолжать развивать сотрудничество с НАТО и ЕС.
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