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Ракурс
Ангела Меркель, фото: «Профиль»

Партия Меркель проиграла на выборах в Германии

27 сен 2021, 08:56
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В Германии вчера, 26 сентября, состоялись парламентские выборы.

В результате победу одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), обойдя политсилу канцлера Ангелы Меркель — блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Об этом свидетельствуют данные сайта ЦИК Германии.

Голоса избирателей распределились так:

  • СДПГ получила 25,7% голосов;
  • ХДС получил 18,9%, в то время как результат ХСС составляет 5,2% - вместе у ХДС/ХСС 24,1%;
  • партия «Зеленые» заняла третье место с 14,8%;
  • за Свободную демократическую партию проголосовали 11,5%;
  • «Альтернатива для Германии» получила 10,3% голосов.

Результаты выборов в Германии, инфографика: ЦИК Германии

Результаты выборов в Германии, инфографика: ЦИК Германии


Действующий канцлер Меркель в избирательной гонке не участвовала. Она уйдет с должности после того, как новая коалиция назначит нового канцлера.

Кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц ранее заявлял, что планирует договориться о новой коалиции до Рождества, и пообещал продолжать развивать сотрудничество с НАТО и ЕС.

Источник: Ракурс


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