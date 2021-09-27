Партия Меркель проиграла на выборах в Германии

Ангела Меркель, фото: «Профиль»

https://racurs.ua/n160755-partiya-merkel-proigrala-na-vyborah-v-germanii.html

Ракурс

В Германии вчера, 26 сентября, состоялись парламентские выборы.

В результате победу одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), обойдя политсилу канцлера Ангелы Меркель — блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Об этом свидетельствуют данные сайта ЦИК Германии.

Голоса избирателей распределились так:

СДПГ получила 25,7% голосов;

ХДС получил 18,9%, в то время как результат ХСС составляет 5,2% - вместе у ХДС/ХСС 24,1%;

партия «Зеленые» заняла третье место с 14,8%;

за Свободную демократическую партию проголосовали 11,5%;

«Альтернатива для Германии» получила 10,3% голосов.

Действующий канцлер Меркель в избирательной гонке не участвовала. Она уйдет с должности после того, как новая коалиция назначит нового канцлера.

Кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц ранее заявлял, что планирует договориться о новой коалиции до Рождества, и пообещал продолжать развивать сотрудничество с НАТО и ЕС.