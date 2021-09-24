Меркель с неожиданной стороны — канцлер Германии сфотографировалась с попугаямиhttps://racurs.ua/n160674-merkel-s-neojidannoy-storony-kancler-germanii-sfotografirovalas-s-popugayami.htmlРакурс
Ангела Меркель в последние дни своего пребывания на посту канцлера Германии посетила птичий зоопарк, где сделала ряд фотоснимков.
На них можно увидеть, как Меркель кормит с рук разноцветных попугаев лори, а одна из птиц даже разместилась у канцлера на голове. Об этом сообщает агентство Sputnik со ссылкой на немецкие СМИ.
Отмечается, что Меркель угощала попугаев из бумажных стаканчиков с «нектаром Лори» — кормом для птиц, изготовленным из сухой пыльцы, фруктового сахара, зерна и воды.
Также Меркель предложили подержать филина, однако подойти к этой птице она не решилась.
Меркель возглавляет правительство Германии с 2005 года. В это воскресенье, 26 сентября, состоятся новые выборы в Бундестаг, после них Меркель сложит полномочия.
Согласно недавним соцопросам, проведенным Wahlen для ZDF. heute, шансы на победу имеет Социал-демократическая партия с ее кандидатом в канцлеры Олафом Шольцем, в которой 25% поддержки избирателей.
Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, который возглавляет преемник Меркель Армин Лашет, может получить 23% голосов.
Источник: Sputnik