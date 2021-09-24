Ангела Меркель, фото: Zerkalo

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Ангела Меркель в последние дни своего пребывания на посту канцлера Германии посетила птичий зоопарк, где сделала ряд фотоснимков.

На них можно увидеть, как Меркель кормит с рук разноцветных попугаев лори, а одна из птиц даже разместилась у канцлера на голове. Об этом сообщает агентство Sputnik со ссылкой на немецкие СМИ.

Отмечается, что Меркель угощала попугаев из бумажных стаканчиков с «нектаром Лори» — кормом для птиц, изготовленным из сухой пыльцы, фруктового сахара, зерна и воды.

Также Меркель предложили подержать филина, однако подойти к этой птице она не решилась.

Меркель возглавляет правительство Германии с 2005 года. В это воскресенье, 26 сентября, состоятся новые выборы в Бундестаг, после них Меркель сложит полномочия.

Согласно недавним соцопросам, проведенным Wahlen для ZDF. heute, шансы на победу имеет Социал-демократическая партия с ее кандидатом в канцлеры Олафом Шольцем, в которой 25% поддержки избирателей.

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, который возглавляет преемник Меркель Армин Лашет, может получить 23% голосов.

Источник: Sputnik