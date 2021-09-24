Ангела Меркель, фото: Zerkalo

https://racurs.ua/ua/n160674-merkel-z-nespodivanogo-boku-kancler-nimechchyny-sfotografuvalasya-z-papugamy.html

Ракурс

Ангела Меркель в останні дні свого перебування на посаді канцлера Німеччини відвідала пташиний зоопарк, де зробила низку фотознімків.

На них можна побачити, як Меркель годує з рук різнокольорових папуг лорі, а один із птахів навіть розмістилася у канцлера на голові. Про це повідомляє агентство Sputnik з посиланням на німецькі ЗМІ.

Зазначається, що Меркель пригощала папуг з паперових стаканчиків з «нектаром Лорі» — корму для птахів, виготовленого з сухого пилку, фруктового цукру, зерна та води.

Також Меркель запропонували потримати пугача, проте підійти до цього птаха вона не наважилася.

Меркель очолює уряд Німеччини з 2005 року. Цієї неділі, 26 вересня, відбудуться нові вибори до Бундестагу, після них Меркель складе повноваження.

Згідно з нещодавнім соцопитуванням, проведеним Wahlen для ZDF. heute, шанси на перемогу має Соціал-демократична партія з її кандидатом у канцлери Олафом Шольцем, у якої 25% підтримки виборців.

Блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів, який очолює наступник Меркель Армін Лашет, може отримати 23% голосів.

Джерело: Sputnik