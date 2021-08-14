Розмір пенсії Меркель назвали у Німеччині

Ангела Меркель / Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n158794-rozmir-pensiyi-merkel-nazvaly-u-nimechchyni.html

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Ангела Меркель, канцлер Німеччини, після відходу з посади щомісяця отримуватиме приблизно 15 тис. євро пенсії. Про це повідомляє німецьке видання The Pioneer з посиланням на підрахунки німецького Союзу платників податків.

Розмір пенсії Меркель у 15 тис. євро (понад 472 тис. грн) обумовлений її членством у Бундестазі (з 1990 року) та перебуванням на посту федерального міністра у 1991−1998 роках. Також з 2005 року політик обіймає посаду канцлера Німеччини. Таким чином, Меркель отримуватиме майже половину своєї нинішньої зарплатні.

Зарплата Меркель становить понад 35 тис. євро у місяць. Як і всі екс-канцлери та колишні президенти Німеччини, вона отримає право на посаду, також у неї буде власне бюро з двома референтами, секретарем і водієм.

Нагадаємо, Ангела Меркель є представником Християнського демократичного союзу (ХДС). Вона керує німецьким урядом впродовж останніх 16 років. Проте у 2021 році політик підтвердила свою відмову висувати кандидатуру на цю посаду. Ще у 2018 році вона заявила, що не братиме участі у кампанії під час виборів до Бундестагу, які заплановані на 26 вересня.