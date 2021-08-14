Размер пенсии Меркель назвали в Германии

Ангела Меркель / Фото: РБК

https://racurs.ua/n158794-razmer-pensii-merkel-nazvali-v-germanii.html

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Ангела Меркель после ухода с поста канцлера Германии ежемесячно будет получать около 15 тыс. евро пенсии. Об этом сообщает немецкое издание The Pioneer со ссылкой на подсчеты немецкого Союза налогоплательщиков.

Размер пенсии Меркель в 15 тыс. евро (более 472 тыс. грн) обусловлен ее членством в Бундестаге (с 1990 года) и пребыванием на посту федерального министра в 1991—1998 годах. Также с 2005 года политик занимает пост канцлера Германии. Таким образом, Меркель будет получать почти половину своей нынешней зарплаты.

Зарплата Меркель составляет более 35 тыс. евро в месяц. Как и все экс-канцлеры и бывшие президенты Германии, она получит право на должность, также у нее будет собственное бюро с двумя референтами, секретарем и водителем.

Напомним, Ангела Меркель является представителем Христианского демократического союза (ХДС). Она руководит немецким правительством в течение последних 16 лет. Однако в 2021 году политик подтвердила свой отказ выдвигать кандидатуру на эту должность. Еще в 2018 году она заявила, что не будет участвовать в кампании на выборах в Бундестаг, которые запланированы на 26 сентября.