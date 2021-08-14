Экс-посол Азербайджана назвал россиян «воняющими на весь мир свиньями»

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«Свиньями, которые воняют на весь мир» назвал россиян экс-посол Азербайджана Исфандияр Вагабзаде. Таким образом он отреагировал на пренебрежительные высказывания одиозного российского политика Владимира Жириновского.

В ответ Министерство внутренних дел России 12 августа на 50 лет запретило Вагабзаде въезд на территорию страны-оккупанта. Об этом сообщила пресс-служба российского МВД.

Запрет в МВД РФ назвали работой «по ограничению въезда в страну иностранных граждан, которые публично выражают пренебрежительное отношение к русскому языку, жителям России и соотечественникам, проживающим за рубежом, а также в агрессивной форме выражают оскорбления в их адрес».

Напомним, 11 августа Вагабзаде записал видеообращение, в котором назвал россян «свиньями, которые воняют на весь мир» и пообещал подарить Жириновскому намордника. МИД Азербайджана не комментировал этот инцидент, однако отметил, что Вагабзаде не работает во внешнеполитическом ведомстве с 2016 года. Ранее дипломат был послом Азербайджана в Беларуси, Швейцарии, Молдове и Пакистане.