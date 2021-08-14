Екс-посол Азербайджану назвав росіян “свинями, які смердять на весь світ”

https://racurs.ua/ua/n158793-eks-posol-azerbaydjanu-nazvav-rosiyan-svynyamy-yaki-smerdyat-na-ves-svit.html

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«Свинями, які смердять на весь світ» назвав росіян екс-посол Азербайджану Ісфандіяр Вагабзаде. Таким чином він відреагував на зневажливі висловлювання одіозного російського політика Володимира Жириновського.

У відповідь Міністерство внутрішніх справ Росії 12 серпня на 50 років заборонило Вагабзаде в’їзд на територію країни-окупанта. Про це повідомила прес-служба російського МВС.

Заборону в МВС РФ назвали роботою «щодо обмеження в’їзду в країну іноземних громадян, які публічно висловлюють зневажливе ставлення до російської мови, мешканців Росії і співвітчизників, котрі проживають за кордоном, а також в агресивній формі висловлюють образи на їхню адресу».

Нагадаємо, 11 серпня Вагабзаде записав відеозвернення, в якому назвав росіян «свинями, які смердять на весь світ» і пообіцяв подарувати Жириновському намордника. МЗС Азербайджану не коментувало цей інцидент, проте зазначило, що Вагабзаде не працює у зовнішньополітичному відомстві з 2016 року. Раніше дипломат був послом Азербайджану в Білорусі, Швейцарії, Молдові та Пакистані.