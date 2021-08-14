Вечная мерзлота идеально сохранила львенка возрастом 28 тысяч лет

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Вечная мерзлота идеально сохранила тело львенка возрастом 28 тысяч лет. Международная группа ученых обнаружила на территории сибирской Якутии под слоем льда хорошо сохранившееся тело детеныша самки пещерного льва. Ее внутренние органы остались невредимыми.

Львенка по имени Спарта нашли еще в 2018 году в Якутии. Этот регион входит в пояс вечной мерзлоты, благодаря чему под земной корой остатки живых существ могут храниться тысячи лет, пишет NBC News.

Это самые лучше сохранившиеся останки животного ледникового периода, которые когда-либо были найдены. Состояние Спарты — почти идеальное, — рассказал соавтор исследования из Центра палеогенетики Стокгольмского университета Лов Дален.

У детеныша пещерного льва сохранились зубы, кожа и мягкие ткани. В 15 метрах от Спарты в 2017 году ученые обнаружили самца пещерного льва — Бориса. Его тело также хорошо сохранилось, однако не настолько, как в Спарте. Возраст Бориса составляет почти 44 тыс. лет. На каждом из тел львов были найдены следы ударов о череп. Вероятно, животные погибли под обвалом или упали. И Спарте и Борису на момент гибели было не более двух месяцев.

Находка уникальная, ни одной подобной в Якутии не находили. Мы надеемся, что (сохранилась — ред.) какая-то часть материнского молока. Это даст понять, чем питалась их мать, — говорит соавтор исследования.

Пещерные львы жили в регионах Евразии в ледниковый период и вымерли около десяти тысяч лет назад. Ученые также надеются секвенировать геном пещерного льва, пользуясь биологическим материалом Спарты и Бориса, и узнать больше о жизни этих животных.

Источник: NBC News.