НАТО - Мир не признает захвата Афганистана талибами

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Североатлантический альянс по-прежнему делает ставку на политическое урегулирование в Афганистане, несмотря на то, что радикальное исламистское движение «Талибан» быстро захватывает города страны Центральной Азии. На фоне военных успехов талибов НАТО продолжает поддерживать правительство в Кабуле. Кроме этого, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал боевиков «Талибана» немедленно прекратить наступление на правительственные силы и вернуться за стол переговоров.

Страны альянса постоянно обмениваются мнениями друг с другом, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находится в контакте с партнерами по альянсу и с афганскими властями. Мы очень внимательно следим за ситуацией в сфере безопасности, — сообщил представитель НАТО в Брюсселе.

Великобритании и США уже направили военных в Афганистан для эвакуации своих граждан.

В распространенном НАТО пресс-релизе отмечается, что альянс обеспокоен разгулом насилия в связи с захватом талибами ряда крупных городов.

«Талибан» должен понять, что мировое сообщество не признает его, если он захватит страну силой. НАТО по-прежнему делает ставку на политическое урегулирование конфликта, — отмечается в пресс-релизе.

Альянс отмечает, что безопасность персонала НАТО имеет наивысший приоритет, поэтому НАТО сохранит дипломатическое присутствие в Кабуле и будет адаптироваться к ситуации.

Напомним, США и их союзники по НАТО большую часть прошлых 20 лет тренировали афганские правительственные силы безопасности и оснащали их всем необходимым. Множество американских и британских генералов заявляли, что армия Афганистана стала сильной и мощной. Однако на фоне успехов «Талибана» эти заявления выглядят пустыми. Антитеррористический центр США в Вест-Пойнте оценивает ядро талибов в 60 тыс. бойцов. Вместе с другими группировками и сторонниками «Талибана» эта цифра может вырасти до 200 тыс. «Талибан» получает много средств от торговли наркотикам, но у него есть и поддержка из-за пределов Афганистана — преимущественно от Пакистана. Сейчас талибы захватили также трофейное оружие и оборудование у правительственных сил безопасности (в том числе то, что в свое время поставляли США): военные машины «Хамви», приборы ночного видения, пулеметы, минометы и артиллерию. Не исключено, что до конца года в стране будет сохраняться патовая ситуация, а правительство будет цепляться за Кабул и несколько крупных городов.