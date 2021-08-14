Украинские пограничники и таможенники сопровождали «гумконвой» РФ - ОБСЕ

https://racurs.ua/n158790-ukrainskie-pogranichniki-i-tamojenniki-soprovojdali-gumkonvoy-rf-obse.html

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ОБСЕ увидела «украинских пограничников и таможенников», якобы сопровождавших российских коллег и проводили визуальный осмотр «гумконвоя», который Россия отправила на оккупированные ею территории Донецкой и Луганской областей.

Утром 12 августа на КПП «Донецк», на участок российско-украинской границы, временно неподконтрольный Украине, прибыл российский грузовой конвой. Он состоял из одной машины эскорта и трех грузовиков с надписью «Гуманитарная помощь из Российской Федерации». Какой именно груз находился в фурах — не сообщается.

СММ ОБСЕ отчиталась о якобы присутствии пограничников Госпогранслужбы Украины и таможенников во время провоза «гумконвоя» из России в ОРДЛО.

12 августа в 6.23 миссия наблюдателей зафиксировала прибытие российской колонны к воротам КПП «Донецк». Колонна состояла из четырех автомобилей: одной машины сопровождения и трех грузовых автомобилей… Три украинских пограничника и два таможенника сопровождали своих российских визави. Они также провели визуальный осмотр автомобилей извне (не заходя в грузовой отсек), — говорится в сообщении на сайте ОБСЕ.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за очередного так называемого «гумконвоя». Внешнеполитическое ведомство Украины назвало действия страны-оккупанта противоправной практикой. В МИД подчеркнули, что перемещение «гумконвоя» произошло на неподконтрольных Киеву участках границы — российских пограничных пунктах пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган».