Оккупированная Керчь плавает в воде

https://racurs.ua/n158789-okkupirovannaya-kerch-plavaet-v-vode-video.html

Ракурс

Оккупированная Керчь и ряд других населенных пунктов аннексированного Россией Крыма страдают от обильных дождей, в результате которых около 100 домов и 200 участков оказались в зоне подтопления. За прошедшие сутки в Керчи выпала двухмесячная норма осадков — 87 мм. На востоке полуострова началась эвакуация местных жителей.

В управлении российского МЧС по Крыму сообщают о возведении временных дамб на пути разлива дождевых вод в Керчи. Сейчас в подконтрольном РФ городе затоплены улицы, частные дома, дворы. До сих пор остаются подтопленными придомовые территории в селе Красногорка. Здесь большая вода разлилась на оптово-розничном рынке, рыбоконсервном заводе и местном стадионе.

Напомним, 13 августа «Ракурс» сообщал, что наводнения в оккупированном Крыму привели к гибели людей. Погибли по меньшей мере два человека, еще один пропал без вести. Свыше 4 тыс. человек пострадали из-за потопа. Синоптики объявили на 14 августа штормовое предупреждение. На востоке оккупированного полуострова ожидаются обильные осадки.