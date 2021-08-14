Окупована Керч плаває у воді

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Ракурс

Окупована Керч та низка інших населених пунктів анексованого Росією Криму потерпають від рясних дощів, внаслідок яких близько 100 будинків і 200 ділянок опинилися у зоні підтоплення. За минулу добу в Керчі випала двомісячна норма опадів — 87 мм. На сході півострова почалася евакуація місцевих мешканців.

В управлінні російського МНС по Криму повідомляють про зведення тимчасових дамб на шляху розливу дощових вод в Керчі. Нині в підконтрольному РФ місті затоплені вулиці, приватні будинки, двори. Досі залишаються підтопленими прибудинкові території в селі Красногірка. Тут велика вода розлилася по гуртово-роздрібному ринку, рибоконсервному заводі та місцевому стадіоні.

Нагадаємо, 13 серпня «Ракурс» повідомляв, що повені в окупованому Криму призвели до загибелі людей. Померло щонайменше двоє осіб, ще одна зникла безвісти. Понад 4 тис. осіб постраждали через потоп. Синоптики оголосили на 14 серпня штормове попередження. На сході окупованого півострова очікуються рясні опади.