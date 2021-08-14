Українські прикордонники і митники супроводжували “гумконвой” РФ — ОБСЄ

https://racurs.ua/ua/n158790-ukrayinski-prykordonnyky-i-mytnyky-suprovodjuvaly-gumkonvoy-rf-obsie.html

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ОБСЄ побачила «українських прикордонників і митників», які нібито супроводжували російських колег і проводили візуальний огляд «гумконвою», який Росія відправила на окуповані нею території Донецької та Луганської областей.

Вранці 12 серпня на КПП «Донецьк», на ділянку російсько-українського кордону, який тимчасово непідконтрольний Україні, прибув російський вантажний конвой. Він складався з однієї машини ескорту і трьох вантажівок з написом «Гуманітарна допомога з Російської Федерації». Який саме вантаж знаходився в фурах — не повідомляється.

СММ ОБСЄ прозвітувала про нібито присутність прикордонників Держприкордонслужби України та митників під час провезення «гумконвою» з Росії до ОРДЛО.

12 серпня о 6.23 місія спостерігачів зафіксувала прибуття російської колони до воріт КПП «Донецьк». Колона складалася з чотирьох автомобілів: однієї машини супроводу і трьох вантажних автомобілів… Троє українських прикордонників і двоє митників супроводжували своїх російських візаві. Вони також провели візуальний огляд автомобілів ззовні (не заходячи в вантажний відсік), — йдеться у повідомленні на сайті ОБСЄ.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України висловило протест Росії через черговий так званий «гумконвой». Зовнішньополітичне відомство України назвало дії країни-окупанта протиправною практикою. В МЗС наголосили, що переміщення «гумконвою» відбулося через непідконтрольну Києву ділянку кордону — російські прикордонні пункти пропуску «Донецьк» та «Матвєєв Курган».