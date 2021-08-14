НАТО - Світ не визнає захоплення Афганістану талібами

https://racurs.ua/ua/n158791-nato-svit-ne-vyznaie-zahoplennya-afganistanu-talibamy.html

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Північноатлантичний альянс як і раніше робить ставку на політичне врегулювання в Афганістані, попри те, що радикальний ісламістський рух «Талібан» швидко захоплює міста країни Центральної Азії. На тлі військових успіхів талібів НАТО продовжує підтримувати уряд в Кабулі. Окрім цього, генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш закликав бойовиків «Талібану» негайно припинити наступ на урядові сили і повернутися за стіл переговорів.

Країни альянсу постійно обмінюються думками один з одним, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перебуває в контакті з партнерами по альянсу і з афганською владою. Ми дуже пильно стежимо за ситуацією в сфері безпеки, — повідомив представник НАТО в Брюсселі.

Велика Британія та США вже направили військових до Афганістану задля евакуації своїх громадян.

У поширеному НАТО прес-релізі наголошується, що альянс стурбований розгулом насильства в зв’язку із захопленням талібами низки великих міст.

«Талібан» повинен зрозуміти, що світова спільнота не визнає його, якщо він захопить країну силою. НАТО як і раніше робить ставку на політичне врегулювання конфлікту, — наголошується у прес-релізі.

Альянс зауважує, що безпека персоналу НАТО має найвищий пріоритет, тому НАТО збереже дипломатичну присутність в Кабулі і адаптуватиметься до ситуації.

Нагадаємо, США та їхні союзники по НАТО більшу частину минулих 20 років тренували афганські урядові сили безпеки та оснащували їх усім необхідним. Безліч американських і британських генералів заявляли, що армія Афганістану стала сильною і потужною. Проте на тлі успіхів «Талібану» ці заяви виглядають порожніми. Антитерористичний центр США у Вест-Пойнті оцінює ядро талібів у 60 тис. бійців. Разом з іншими угрупованнями та прихильниками «Талібану» ця цифра може зрости до 200 тис. «Талібан» отримує багато коштів від торгівлі наркотикам, але є в нього і підтримка з-за меж Афганістану — переважно від Пакистану. Також таліби ще й захопили трофейну зброю та обладнання в урядових сил безпеки (зокрема й те, що свого часу постачали Сполучені Штати): військові машини «Хамві», прилади нічного бачення, кулемети, міномети та артилерію. Не виключено, що до кінця року в країні зберігатиметься патова ситуація, а уряд чіплятиметься за Кабул та кілька великих міст.