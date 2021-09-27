Партія Меркель програла на виборах у Німеччині

Ангела Меркель, фото: «Профіль»

https://racurs.ua/ua/n160755-partiya-merkel-prograla-na-vyborah-u-nimechchyni.html

Ракурс

У Німеччині вчора, 26 вересня, відбулися парламентські вибори.

В результаті перемогу здобула Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), обійшовши політсилу канцлера Ангели Меркель — блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС). Про це свідчать дані сайту ЦВК Німеччини.

Голоси виборців розподілилися так:

СДПН отримала 25,7% голосів;

ХДС здобув 18,9%, в той час як результат ХСС становить 5,2% - разом у ХДС/ХСС 24,1%;

партія «Зелені» посіла третє місце з 14,8%;

за Вільну демократичну партію проголосували 11,5%;

«Альтернатива для Німеччини» отримала 10,3% голосів.

Чинний канцлер Меркель у виборчих перегонах участі не брала. Вона піде з посади після того, як нова коаліція призначить нового канцлера.

Кандидат у канцлери від СДПН Олаф Шольц раніше заявляв, що планує домовитися щодо нової коаліції до Різдва, та пообіцяв продовжувати розвивати співробітництво з НАТО і ЄС.