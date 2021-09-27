Партія Меркель програла на виборах у Німеччині

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Ангела Меркель, фото: «Профіль»
Партія Меркель програла на виборах у Німеччиніhttps://racurs.ua/ua/n160755-partiya-merkel-prograla-na-vyborah-u-nimechchyni.htmlРакурс
У Німеччині вчора, 26 вересня, відбулися парламентські вибори.
В результаті перемогу здобула Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), обійшовши політсилу канцлера Ангели Меркель — блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС). Про це свідчать дані сайту ЦВК Німеччини.
Голоси виборців розподілилися так:
- СДПН отримала 25,7% голосів;
- ХДС здобув 18,9%, в той час як результат ХСС становить 5,2% - разом у ХДС/ХСС 24,1%;
- партія «Зелені» посіла третє місце з 14,8%;
- за Вільну демократичну партію проголосували 11,5%;
- «Альтернатива для Німеччини» отримала 10,3% голосів.
Чинний канцлер Меркель у виборчих перегонах участі не брала. Вона піде з посади після того, як нова коаліція призначить нового канцлера.
Кандидат у канцлери від СДПН Олаф Шольц раніше заявляв, що планує домовитися щодо нової коаліції до Різдва, та пообіцяв продовжувати розвивати співробітництво з НАТО і ЄС.
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