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Ракурс
Ангела Меркель, фото: «Профіль»

Партія Меркель програла на виборах у Німеччині

27 вер 2021, 08:56
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У Німеччині вчора, 26 вересня, відбулися парламентські вибори.

В результаті перемогу здобула Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), обійшовши політсилу канцлера Ангели Меркель — блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС). Про це свідчать дані сайту ЦВК Німеччини.

Голоси виборців розподілилися так:

  • СДПН отримала 25,7% голосів;
  • ХДС здобув 18,9%, в той час як результат ХСС становить 5,2% - разом у ХДС/ХСС 24,1%;
  • партія «Зелені» посіла третє місце з 14,8%;
  • за Вільну демократичну партію проголосували 11,5%;
  • «Альтернатива для Німеччини» отримала 10,3% голосів.

Результати виборів у Німеччині, інфографіка: ЦВК Німеччини

Результати виборів у Німеччині, інфографіка: ЦВК Німеччини


Чинний канцлер Меркель у виборчих перегонах участі не брала. Вона піде з посади після того, як нова коаліція призначить нового канцлера.

Кандидат у канцлери від СДПН Олаф Шольц раніше заявляв, що планує домовитися щодо нової коаліції до Різдва, та пообіцяв продовжувати розвивати співробітництво з НАТО і ЄС.

Джерело: Ракурс


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