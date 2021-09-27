Объявлен победитель 13-го конкурса астрономической фотографии года

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Ракурс

Лучшую астрономическую фотографию года выбрали в рамках 13-го конкурса Astronomy Photographer of the Year.

Фотографии-победители были показаны на виртуальной церемонии награждения. Об этом сообщает пресс-служба Гринвичской обсерватории (Великобритания).

Снимок сделал Шучан Донг с Китая во время время кольцевого солнечного затмения из региона Али в Тибете 21 июня 2020 года. Фотография, названная «Золотое кольцо», выглядит именно так — круг света на фоне темного, мрачного неба.

Судьи конкурса высоко оценили снимок с сочетание науки, искусства и технологической изобретательности в астрономической фотографии.

Один из них назвал его «мрачным, спокойным, прекрасно снятым и мастерски обработанным».

«Создается ощущение, что вы могли бы дотянуться до неба и надеть это на палец», — подчеркнул судья.

Победители конкурса получают денежное вознаграждение, а их фотографии экспонируются в Национальном морском музее в Гринвиче.

«Золотое кольцо» Донга также занял первое место в номинации конкурса «Наше Солнце». Другие признаны фотографии в категории показывают детали Солнца и внешней атмосферы.