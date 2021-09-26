Праздник завтра. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n160753-27-sentyabrya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-chego-nelzya-delat.html

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Праздник завтра — 27 сентября — Воздвижение Креста Господня. Согласно преданию, в 326 году н. е. у подножия горы Голгофы, на которой распяли Иисуса Христа, был найден Голгофский крест.

В честь этого христиане ввели праздник, в который проходили крестные ходы вокруг поселков. Верующие служили молебен и с иконами обходили поля, молясь о будущем урожае. Считалось, что если с верой молиться, то Животворящий Крест и со смертного ложа поднимет.

Главная традиция на Воздвижение — это посещение храмов и церквей. Во многих городах проходит крестный ход.

После похода в церковь верующие окропляют святой водой свои дома, чтобы защититься от нечистой силы. С той же целью нужно нарисовать дома крест мелом, сажей, углем. Крест можно сделать и из веточек рябины.

Крест является особой православной реликвией, символизирующей страдания. Поэтому в этот день следует придерживаться строгого поста. Ранее считали, что того, кто пренебрегает этой традицией, Бог наказывает семью грехами, а с того, кто не попробовал нескромной пищи, семь грехов снимает. Считалось, что человек, который ест мясо убитого животного в этот день, убивает все произнесенные молитвы.

Для крестьян этот день считался окончательным завершением бабьего лета и наступлением осени. Уже к этому моменту все дела, касающиеся сельского хозяйства, должны были быть завершены. Считалось, что осень уже начинает двигаться навстречу зиме.