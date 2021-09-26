Свято завтра. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n160753-27-veresnya-yake-svyato-vidznachaut-ta-chogo-ne-mojna-robyty.html

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Свято завтра — 27 вересня — Воздвиження Хреста Господнього. Згідно з переказом, у 326 році н. е. біля підніжжя гори Голгофи, на якій розп’яли Ісуса Христа, був знайдений Голгофський хрест.

На честь цього християни запровадили свято, у яке проходили хресні ходи навколо селищ. Віряни служили молебень, з іконами обходили поля, молячись про майбутній урожай. Вважалося, що якщо з вірою помолитися, то Животворчий Хрест і зі смертного ложа підніме.

Головна традиція на Воздвиження — це відвідування храмів і церков. У багатьох містах проходить хресна хода.

Після походу до церкви віряни окроплюють святою водою свої будинки, щоби захиститися від нечистої сили. З тією ж метою потрібно намалювати будинку хрест крейдою, сажею, вугіллям. Хрест можна зробити і з гілочок горобини.

Хрест є особливою православної реліквією, що символізує страждання. Тому в цей день варто дотримуватися строгого посту. Раніше вважали, що того, хто нехтує цією традицією, Бог карає сімома гріхами, а з того, хто не скуштував скоромної їжі, сім гріхів знімає. Вважалося, що людина, яка спробувала м’ясо вбитої тварини в цей день, вбиває всі вимовлені молитви.

Для селян цей день вважався остаточним завершенням бабиного літа й настанням осені. Уже до цього моменту всі справи, що стосуються сільського господарства, повинні бути завершені. Вважалося, що осінь уже починає рухатися назустріч зимі.