Макрон поскаржився на папараці через курортну фотографію (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n160752-makron-poskarjyvsya-na-paparaci-cherez-kurortnu-fotografiu-foto.htmlРакурс
Еммануель Макрон, президент Франції, звернувся зі скаргою в прокуратуру Парижа через фотографа, який зобразив французького лідера на відпочинку.
Макрону не сподобалося, що папараці зняв його на аквабайку. Про це повідомляє Europe 1.
Французького президента обурила виставлена на експозиції фотографія. Знімок був розміщений в галереї біля Єлисейського палацу і перебував там близько двох тижнів. Прокуратура почала розгляд. Папараці може загрожувати кримінальна справа про втручання в приватне життя.
Крім фотографій чинного президента, на експозиції були виставлені кадри з попередніми французькими лідерами. В тому числі фото Ніколя Саркозі і його дружини Карли Бруні під час катання на велосипедах, а також перебування з голим торсом на пляжі Жака Ширка.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Еммануель Макрон програв парі YouTube-комікам і блогерам і запросив метал-групу дати концерт в Єлисейський палац. Група Ultra Vomit (перекладається як «Ультраблювотіння») зіграла кавер на колискову «Зелена миша» в саду резиденції французького президента.
Джерело: Europe 1