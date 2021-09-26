Макрон на відпочинку. Фото: Europe 1

https://racurs.ua/ua/n160752-makron-poskarjyvsya-na-paparaci-cherez-kurortnu-fotografiu-foto.html

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Еммануель Макрон, президент Франції, звернувся зі скаргою в прокуратуру Парижа через фотографа, який зобразив французького лідера на відпочинку.

Макрону не сподобалося, що папараці зняв його на аквабайку. Про це повідомляє Europe 1.

Французького президента обурила виставлена ​​на експозиції фотографія. Знімок був розміщений в галереї біля Єлисейського палацу і перебував там близько двох тижнів. Прокуратура почала розгляд. Папараці може загрожувати кримінальна справа про втручання в приватне життя.

Крім фотографій чинного президента, на експозиції були виставлені кадри з попередніми французькими лідерами. В тому числі фото Ніколя Саркозі і його дружини Карли Бруні під час катання на велосипедах, а також перебування з голим торсом на пляжі Жака Ширка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Еммануель Макрон програв парі YouTube-комікам і блогерам і запросив метал-групу дати концерт в Єлисейський палац. Група Ultra Vomit (перекладається як «Ультраблювотіння») зіграла кавер на колискову «Зелена миша» в саду резиденції французького президента.

Джерело: Europe 1