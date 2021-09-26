Макрон на отдыхе. Фото: Europe 1

https://racurs.ua/n160752-makron-pojalovalsya-na-paparacci-iz-za-kurortnoy-fotografii-foto.html

Ракурс

Эммануэль Макрон, президент Франции, обратился с жалобой в прокуратуру Парижа из-за фотографа, который запечатлел французского лидера на отдыхе.

Макрону не понравилось, что папарацци заснял его на аквабайке. Об этом сообщает Europe 1.

Французского президента возмутила выставленная на экспозиции фотография. Снимок был размещен в галерее возле Елисейского дворца и находился там около двух недель. Прокуратура начала разбирательство. Папарацци может грозить уголовное дело о вмешательстве в частную жизнь.

Помимо фотографий действующего президента, на экспозиции были выставлены кадры с предыдущими французскими лидерами. В том числе, фото Николя Саркози и его жены Карлы Бруни во время катания на велосипедах, а также находившегося с голым торсом на пляже Жака Ширка.

Напомним, ранее мы сообщали, что Эммануэль Макрон проиграл пари YouTube-комикам и блогерам и пригласил метал-группу дать концерт в Елисейский дворец. Группа Ultra Vomit (переводится как «Ультрарвота») сыграла кавер на колыбельную «Зеленая мышь» в саду резиденции французского президента.

Источник: Europe 1