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Выступление мера. Фото: УНИАН

Мэр города на Одесчине забыл украинский и опозорился, поздравляя горожан (ВИДЕО)

26 сен 2021, 20:34
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Курьезный случай произошел в Одесской области — мэр города Кодыма Сергей Лупашко опозорился, поздравляя горожан с днем ​​города.

Чиновник «забыл» украинский язык и не смог прочитать речь с листа. Видео инцидента распространила «Думская».

Мэр города запнулся несколько раз, читая на украинском языке, а затем сделал паузу, чтобы надеть очки, однако и они не повысили его навыки владения государственным языком. Свою курьезную речь он объяснил тем, что якобы не видит текст.


Напомним, ранее мы сообщали, что в Хмельницком полицейский отказался общаться на украинском языке с жительницей города, которая вызвала милицию. Несмотря на просьбу граждан общаться на государственном языке, полицейский продолжал говорить по-русски.

Источник: Думская

Источник: Ракурс


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