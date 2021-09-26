Мэр города на Одесчине забыл украинский и опозорился, поздравляя горожан (ВИДЕО)https://racurs.ua/n160751-mer-goroda-na-odeschine-zabyl-ukrainskiy-i-opozorilsya-pozdravlyaya-gorojan-video.htmlРакурс
Курьезный случай произошел в Одесской области — мэр города Кодыма Сергей Лупашко опозорился, поздравляя горожан с днем города.
Чиновник «забыл» украинский язык и не смог прочитать речь с листа. Видео инцидента распространила «Думская».
Мэр города запнулся несколько раз, читая на украинском языке, а затем сделал паузу, чтобы надеть очки, однако и они не повысили его навыки владения государственным языком. Свою курьезную речь он объяснил тем, что якобы не видит текст.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Хмельницком полицейский отказался общаться на украинском языке с жительницей города, которая вызвала милицию. Несмотря на просьбу граждан общаться на государственном языке, полицейский продолжал говорить по-русски.
Источник: Думская