Виступ мера. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/ua/n160751-mer-mista-na-odeschyni-zabuv-ukrayinsku-i-zganbyvsya-vitauchy-gorodyan-video.html

Ракурс

Курйозний випадок трапився на Одещині — мер міста Кодима Сергій Лупашко зганьбився, вітаючи городян із днем міста.

Чиновник «забув» українську мову й не зміг прочитати промову з листка. Відео інциденту поширила «Думская».

Мер міста запнувся кілька разів, читаючи українською, а згодом узяв паузу, щоби вдягти окуляри, однак і вони не підвищили його навички володіння українською мовою. Свою курйозну промову він пояснив тим, що нібито не бачить тексту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Хмельницькому поліцейський відмовився спілкуватися українською мовою із жителькою міста, яка викликала правоохоронців. На прохання громадян спілкуватися державною мовою, поліцейський продовжував говорити російською.

Джерело: Думская