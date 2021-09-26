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Ракурс
Виступ мера. Фото: УНИАН

Мер міста на Одещині забув українську і зганьбився, вітаючи городян (ВІДЕО)

26 вер 2021, 20:34
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Курйозний випадок трапився на Одещині — мер міста Кодима Сергій Лупашко зганьбився, вітаючи городян із днем міста.

Чиновник «забув» українську мову й не зміг прочитати промову з листка. Відео інциденту поширила «Думская».

Мер міста запнувся кілька разів, читаючи українською, а згодом узяв паузу, щоби вдягти окуляри, однак і вони не підвищили його навички володіння українською мовою. Свою курйозну промову він пояснив тим, що нібито не бачить тексту.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Хмельницькому поліцейський відмовився спілкуватися українською мовою із жителькою міста, яка викликала правоохоронців. На прохання громадян спілкуватися державною мовою, поліцейський продовжував говорити російською.

Джерело: Думская

Джерело: Ракурс


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