Ракурсhttps://racurs.ua/
Виступ мера. Фото: УНИАН
Мер міста на Одещині забув українську і зганьбився, вітаючи городян (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n160751-mer-mista-na-odeschyni-zabuv-ukrayinsku-i-zganbyvsya-vitauchy-gorodyan-video.htmlРакурс
Курйозний випадок трапився на Одещині — мер міста Кодима Сергій Лупашко зганьбився, вітаючи городян із днем міста.
Чиновник «забув» українську мову й не зміг прочитати промову з листка. Відео інциденту поширила «Думская».
Мер міста запнувся кілька разів, читаючи українською, а згодом узяв паузу, щоби вдягти окуляри, однак і вони не підвищили його навички володіння українською мовою. Свою курйозну промову він пояснив тим, що нібито не бачить тексту.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Хмельницькому поліцейський відмовився спілкуватися українською мовою із жителькою міста, яка викликала правоохоронців. На прохання громадян спілкуватися державною мовою, поліцейський продовжував говорити російською.
Джерело: Думская
Читайте також
.
Чим зміцнити імунітет, або Чи існують імуномодулятори і навіщо вони потрібні — імунолог
COVID-19 без ускладнень, або Чи спрацюють суперліки із США в Україні
Як вітрянка: погані і гарні новини про Дельта-епідемію
Справа про домашнє насильство: ближче ста метрів до власного будинку не підходити!
Загрузка...