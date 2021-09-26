Меркель. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n160750-partiya-merkel-zdaie-z-yavylysya-poperedni-rezultaty-vyboriv-u-nimechchyni.html

Ракурс

Вибори у Німеччині завершилися. Згідно з результатами екзитполів, соціал-демократи незначно випереджають консерваторів.

Всього в Бундестаг нового скликання проходять шість політичних сил — Соціально-демократична партія Німеччини (СДПН), консерватори ХДС/ХСС, «Зелені», «Вільна демократична партія», «Альтернатива для Німеччини» і «Ліва партія».

Згідно з екзитполом каналу ZDF, на виборах лідирує СДПН, яка набирає 26% голосів, за нею з незначним відставанням йде консервативний блок ХДС/ХСС на чолі з Арміном Лашетом — 24%, третє місце посіли «Зелені» — 14,5%. Ліберальна «Вільна демократична партія Німеччини» отримала 12%, правопопулістська «Альтернатива для Німеччини» — 10%.

За даними екзитполу ARD, у ХДС/ХСС і соціал-демократів рівна кількість голосів — по 25%. «Вільна демократична партія» (FDP) і «Альтернатива для Німеччини» (AfD) набирають по 11% голосів, у «Зелених» — 15%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила на останньому засіданні Бундестагу перед виборами 26 вересня. Вона охарактеризувала майбутнє волевиявлення німців як вибір подальшого напрямку розвитку країни.