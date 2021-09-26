Готовність України до вступу в НАТО оцінили в Генштабі

Вступ України до НАТО. Фото: RT

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Вступ України до НАТО залежатиме від західних партнерів та рішення Альянсу, оскільки країна вже втілює стандарти НАТО й повністю готова до вступу.

Таку думку висловив головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний в інтерв’ю для «Радіо Свобода».

За його словами, Україна вже втілила стандарти в питаннях управління, планування та підготовки.

Ми повністю вже фактично розробили оті стандарти, за якими виконує завдання НАТО. Але цього замало. Для того, щоби ми стали НАТО, необхідне, на мою особисту думку, політичне рішення. Ми вже готові. Можемо так сказати, — заявив Залужний.

Крім того, заради стандартів НАТО в Україні були розділені керівні посади в ЗСУ — головнокомандувача ЗСУ, начальника Генштабу ЗСУ, командувача Операції об'єднаних сил. І всі ці розділені посади — це наслідок руху в бік НАТО та цивілізованих відносин.

Тепер я як головнокомандувач ЗСУ відповідаю за бойову готовність, за підготовку та за застосування ЗСУ, — додав головнокомандувач.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна стане членом НАТО — таку заяву під час саміту «Кримської платформи» зробив заступник генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Мірче Джоане. Представник військово-політичного блоку підтвердив рішення Бухарестського саміту й заявив, що Київ та Тбілісі поповнять лави НАТО.

Джерело: Радіо Свобода