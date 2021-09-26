Українські бійці підірвалися на невідомому пристрої на Донбасі

Війна на Донбасі. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n160748-ukrayinski-biyci-pidirvalysya-na-nevidomomu-prystroyi-na-donbasi.html

Ракурс

Війна на Донбасі триває — українські військові підірвалися на невідомому пристрої, унаслідок чого один боєць загинув, ще один дістав осколкове поранення.

Наразі стан військового, що вижив, оцінюють як середньої важкості. Про це повідомили в штабі ООС.

Його доставили до лікарні, де медики надають йому необхідну допомогу. У штабі додали, що з початку цієї доби, 26 вересня, бойовики три рази порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції Збройних сил України (ЗСУ).

Зокрема, вогонь відкривали в напрямку Лебединського, Мар’їнки та населеного пункту Нью-Йорк. У штабі вказують, що українські військові відкрили адекватний вогонь у відповідь і змусили противника припинити вогневу активність.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний розповів про плани щодо модернізації радянського озброєння.