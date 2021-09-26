Святкування дня народження. Фото: Instagram

https://racurs.ua/ua/n160747-maryna-poroshenko-zvorushyla-surpryzom-na-den-narodjennya-cholovika-foto-video.html

Ракурс

Марина Порошенко, депутат Київської міської ради та дружина п’ятого президента України Петра Порошенка, завела акаунт у соціальних мережах Instagram та Facebook до дня народження свого чоловіка — йому виповнилося 56 років.

Першим її дописом стало поздоровлення екс-президента. Відповідний пост з’явився в Instagram.

Марина Порошенко поділилася відео, на якому можна побачити зворушливий сюрприз до дня народження лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка.

Наша пам’ятна зустріч, коли проводжала Петра Олексійовича до армії, незабутні миті народження наших дітей, той день, коли він, поклавши руку на Конституцію та Пересопницьке Євангеліє, складав присягу на вірність нашій великій європейській країні. Та зимова ніч, коли десятки тисяч українців на Софійській площі вітали створення Єдиної Помісної Церкви України, моменти, коли на світ з’явилися наші дорогі онуки — такі спогади закарбовуються в серці назавжди, — написала Марина Порошенко.

Вона розповіла, що рідні Порошенка влаштували йому вечір незабутніх емоцій та спогадів під акомпанемент саундтреку із фільму «Ромео і Джульєтта» у виконанні дітей подружжя. Саме на цей фільм Порошенко запросив свою майбутню дружину в 1983 році.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Марина Порошенко показала свій город для нардепів із партії «Європейська солідарність».