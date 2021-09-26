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Празднование дня рождения. Фото: Instagram

Марина Порошенко растрогала сюрпризом на день рождения мужа (ФОТО, ВИДЕО)

26 сен 2021, 18:08
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Марина Порошенко, депутат Киевского городского совета и жена пятого президента Украины Петра Порошенко, завела аккаунт в социальных сетях Instagram и Facebook ко дню рождения своего мужа — ему исполнилось 56 лет.

Первым ее постом стало поздравление экс-президента. Соответствующий пост появился в Instagram.

Празднование дня рождения. Фото: Instagram

Празднование дня рождения. Фото: Instagram

Празднование дня рождения. Фото: InstagramМарина Порошенко поделилась видео, на котором можно увидеть трогательный сюрприз ко дню рождения лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко.

Наша памятная встреча, когда провожала Петра Алексеевича в армию, незабываемые мгновения рождения наших детей, тот день, когда он, положив руку на Конституцию и Пересопницкое Евангелие, дал присягу на верность нашей большой европейской стране. И зимняя ночь, когда десятки тысяч украинцев на Софийской площади приветствовали создание Единой Поместной Церкви Украины, моменты, когда на свет появились наши дорогие внуки — такие воспоминания откладываются в сердце навсегда, — написала Марина Порошенко.

Она рассказала, что родные Порошенко устроили ему вечер незабываемых эмоций и воспоминаний под аккомпанемент саундтрека из фильма «Ромео и Джульетта» в исполнении детей супругов. Именно на этот фильм Порошенко пригласил свою будущую жену в 1983 году.


Напомним, ранее мы сообщали, что Марина Порошенко показала свой огород для нардепов из партии «Европейская солидарность».

Источник: Ракурс


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