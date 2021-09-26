Усик. Фото: УП

https://racurs.ua/n160746-dumau-on-zahochet-usik-pozval-djoshua-v-kiev-na-revansh.html

Ракурс

Бой Усика и Джошуа закончился триумфальной победой украинского боксера. Чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик признался, что готов провести еще один поединок с Энтони Джошуа.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции.

Реванш против Джошуа? Хотел бы провести его в Киеве. Решится ли Энтони? Думаю, что он захочет второго поединка, — заявил боксер.

36-летний спортсмен в ночь на 26 сентября одержал победу над британцем. Схватка продлилась 12 раундов, судьи отдали победу украинцу. Александр Усик забрал у Энтони Джошуа четыре чемпионских пояса. Теперь в активе украинского тяжеловеса 19 побед в 19 поединках.

Джошуа потерпел второе поражение в карьере. Первым, кто сумел одолеть британца, стал американец Энди Руис-младший. В матче-реванше Джошуа вернул утраченные титулы. Украинец становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. До встречи в Джошуа боксер Усик провел всего два поединка в тяжелой весовой категории.

Напомним, ранее мы сообщали, что бой Александра Усика и Энтони Джошуа состоялся на арене «Тоттенхэм» в Лондоне 25 сентября. Для украинца этот поединок был первым чемпионским в супертяжелом весе. Усик победил единогласным решением судей — в конце поединка он активизировался и провел ряд результативных атак, которые в итоге склонили результат в его пользу.