Усик переміг Джошуа й став чемпіоном світу з боксу

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Ракурс

Бій Олександра Усика та Ентоні Джошуа відбувся на арені «Тоттенгем» в Лондоні 25 вересня. Для українця цей поєдинок був першим чемпіонським в суперважкій вазі. Усик переміг одноголосним рішенням суддів — наприкінці поєдинку він активізувався й провів низку результативних атак, які у підсумку схилили результат на його користь.

Боксер відібрав у британця світове чемпіонство у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO. Усик переміг Джошуа одноосібним рішенням судів з рахунком 117−112, 116−112, 115−113. Представник Британії не зміг захистити свої титули й позбувся чотирьох поясів.

З перемогою Усика привітав президент Володимир Зеленський.

Україна повертає своє! Чемпіонські титули WBA, IBF, IBO, а також WBO — знову, як це і має бути, належать українцю! Саня, дякую! Всі ми не спали, всі ми не сумнівались, всі ми не стримували емоцій! Важка, але тому ще цінніша перемога, — написав глава держави у Твіттер.



Нагадаємо, майбутній бій став для Усика третім у суперважкій вазі. Раніше він перемагав Чазза Візерспуна (технічним нокаутом) і Дерека Чісору (за очками).