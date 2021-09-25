Зеленський провів розмову з президентом Єгипту. Фото: Слово і діло

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Володимир Зеленський, президент України, провів телефонну розмову з президентом Арабської Республіки Єгипет (АРЄ) Абделем Фаттахом Ас-Сісі.

Глава української держави підтвердив готовність розвивати двосторонні відносини та нарощувати постачання вітчизняної продукції на єгипетський ринок. Про це повідомили у прес-службі президента України.

Лідери держав домовились про проведення найближчим часом засідання міжурядової спільної комісії з економічного та науково-технічного співробітництва між Україною та АРЄ, а також переговорів на рівні міністрів закордонних справ.

Президент Єгипту відзначив позитивний розвиток контактів між двома країнами та поінформував, що українці становлять більшість серед іноземних туристів в АРЄ. Володимир Зеленський подякував за впровадження україномовної гарячої лінії для надання консультативних послуг українським громадянам, які перебувають на території Єгипту.

Окремо співрозмовники обговорили перспективи та конкретні проекти у сфері військово-технічної співпраці. Президент України наголосив, що незадіяним залишається потенціал співробітництва в космічній галузі.

Зеленський поінформував президента Єгипту про результати проведення установчого саміту «Кримської платформи». Крім того, запросив колегу відвідати Україну з візитом.

Нагадаємо, президент України провів зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, під час якої сторони підбили підсумки Угоди про вільну торгівлю. Також представники Києва і Лондона обговорили посилення співпраці у різних сферах.