Зеленский провел разговор с президентом Египта. Фото: Слово и дело

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Владимир Зеленский, президент Украины, провел телефонный разговор с президентом Арабской Республики Египет (АРЕ) Абделем Фаттахом Ас-Сиси.

Глава украинского государства подтвердил готовность развивать двусторонние отношения и наращивать поставки отечественной продукции на египетский рынок. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

Лидеры государств договорились о проведении в ближайшее время заседания межправительственной совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Украиной и АРЕ, а также переговоров на уровне министров иностранных дел.

Президент Египта отметил положительное развитие контактов между двумя странами и сообщил, что украинцы составляют большинство среди иностранных туристов в АРЕ. Владимир Зеленский поблагодарил за создание украиноязычной горячей линии для оказания консультативных услуг украинским гражданам, находящимся на территории Египта.

Отдельно собеседники обсудили перспективы и конкретные проекты в сфере военно-технического сотрудничества. Президент Украины отметил, что незадействованным остается потенциал сотрудничества в космической отрасли.

Зеленский проинформировал президента Египта о результатах проведения учредительного саммита Крымской платформы. Кроме того, пригласил коллегу посетить Украину с визитом.

Напомним, президент Украины провел встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, во время которой стороны подвели итоги Соглашения о свободной торговле. Также представители Киева и Лондона обсудили усиление сотрудничества в различных сферах.