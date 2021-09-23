Зеленский встретился с премьером Британии - о чем договорились

https://racurs.ua/n160585-zelenskiy-vstretilsya-s-premerom-britanii-o-chem-dogovorilis.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, провел встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, во время которой стороны подвели итоги Соглашения о свободной торговле. Также представители Киева и Лондона обсудили усиление сотрудничества в различных сферах.

Об этом Зеленский написал в своем Twitter.

Обсудили усиление взаимодействия Украины и Великобритании в сферах торговли, обороны, финансов, энергетики. Подвели первые итоги Соглашения о свободной торговле — рост товарооборота на 70%, — написал Зеленский.

Глава государства и глава британского правительства обменялись мнениями о ситуации с безопасностью на востоке Украины и в Черноморско-Азовском регионе. Зеленский поблагодарил за неизменную поддержку со стороны Британии территориальной целостности Украины и свободы судоходства в регионе. Президент также поблагодарил Джонсона за поддержку «Крымской платформы».

Особое внимание во время встречи было уделено дальнейшему взаимодействию с Великобританией по развитию оборонных возможностей Украины и укрепления украинского флота. Глава государства передал Джонсону список из почти 450 украинцев, которых незаконно удерживают на временно неподконтрольных территориях и в России.

Стороны обсудили взаимодействие в сфере энергетики, в частности атомной, и вызовы для европейского региона в связи с реализацией проекта «Северный поток — 2». Президент Украины подчеркнул, что этот проект является геополитическим оружием России.

Зеленский пригласил Джонсона посетить Украину с визитом.

Президент напомнил, что зона свободной торговли между Украиной и Великобританией, которая решила выйти из Евросоюза, начала действовать 1 января 2021 года.

Напомним, 20 сентября Зеленский прибыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 21 сентября Зеленский принял участие в открытии сессии, 22 сентября состоялось его выступление на Генассамблее.