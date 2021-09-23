Владимир Зеленский выступил в ООН. Фото: Офис президента

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Свое выступление глава государства начал с рассказа о покушении на своего близкого друга и первого помощника Сергея Шефира. Отметил, что это была «цена реформ и цена перемен в государстве». Об этом говорится в тексте выступления Зеленского, которое опубликовал Офис президента.

Также Зеленский раскритиковал крупные государства за неравномерное распределение COVID-вакцин. Подчеркнул, что «мир провалил экзамен на единство» во время пандемии коронавируса. Для эффективной деятельности он призвал обновить устав ООН. Сами же заседания ООН Зеленский рекомендовал перенести в «горячие точки».

Заявление Зеленского коснулось и войны на Донбассе. Он отметил, что после его выступления на Генассамблее ООН в 2019 году количество жертв войны на Донбассе вновь возросло. По словам Зеленского, это «цена свободы и цена независимости».

Время просыпаться. Честно, Украина не засыпала. Это сложно сделать под звуки взрывов и выстрелов, которые раздаются на оккупированном Донбассе, — заявил он.

Также Зеленский призвал всех членов ООН присоединиться к «Крымской платформе» и упрекнул ООН за то, что организация уклоняется от вопроса Крыма. Украинский лидер добавил, что формат «Крымской платформы» открыт и для России.

Кроме того, глава государства попросил ООН помочь в освобождении украинцев, находящихся в российском плену. Вспомнил о задержании заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова по вымышленным оккупантами обвинениям.

Вот вам цена свободы слова и борьбы за свои права. Я очень рассчитываю на поддержку каждого из вас в вопросе освобождения около 450 украинцев, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях и территории Российской Федерации, — сказал Зеленский.



О выборах на Донбассе украинский президент тоже говорил. Он призвал ООН действенно отреагировать на раздачу российских паспортов на оккупированных территориях Украины, а также проведения в ОРДЛО и Крыму выборов в российскую Госдуму.

Напомним, в ООН продолжается неделя высокого уровня. На заседаниях Генассамблеи 20−27 сентября в рамках общих дебатов будут обсуждаться вопросы расширения доступа к вакцинам против COVID-19, противостояние изменению климата, борьбы с бедностью.