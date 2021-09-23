Володимир Зеленський виступив в ООН. Фото: Офіс президента

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Президент України Володимир Зеленський виступив на сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.

Свій виступ глава держави розпочав з розповіді про замах на свого близького друга та першого помічника Сергія Шефіра. Наголосив на тому, що це була «ціна реформ та ціна змін в державі». Про це йдеться в тексті виступу Зеленського, який опублікував Офіс президента.

Також Зеленський розкритикував великі держави за нерівномірний розподіл COVID-вакцин. Наголосив на тому, що «світ провалив іспит на єдність» під час пандемії коронавірусу. Для ефективної діяльності він закликав оновити статут ООН. Самі ж засідання ООН Зеленський рекомендував перенести до «гарячих точок».

Заява Зеленського торкнулася й війни на Донбасі. Він зазначив, що після його виступу на Генасамблеї ООН в 2019 році кількість жертв війни на Донбасі знову зросла. За словами Зеленського, це «ціна свободи та ціна незалежності».

Час прокидатися. Чесно, Україна не засинала. Це складно зробити під звуки вибухів та пострілів, які лунають на окупованому Донбасі, — заявив він.

Також Зеленський закликав всіх членів ООН приєднатися до «Кримської платформи» й дорікнув ООН за те, що організація ухиляється від питання Криму. Український лідер додав, що формат «Кримської платформи» відкритий і для Росії.

Крім того, глава держави попросив ООН допомогти у звільненні українців, які перебувають в російському полоні. Згадав про затримання заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова через вигадані окупантами звинувачення.

Ось вам ціна свободи слова і боротьби за свої права. Я дуже розраховую на підтримку кожного з вас у питанні звільнення близько 450 українців, які незаконно утримуються на окупованих територіях і території Російської Федерації, — сказав Зеленський.



Про вибори на Донбасі український президент теж говорив. Він закликав ООН дієво відреагувати на роздачу російських паспортів на окупованих територіях України, а також проведення в ОРДЛО та Криму виборів до російської Держдуми.

Нагадаємо, в ООН триває тиждень високого рівня. На засіданнях Генасамблеї 20−27 вересня в рамках загальних дебатів обговорюватимуться питання розширення доступу до вакцин проти COVID-19, протистояння зміні клімату, боротьби з бідністю.