Хто допомагав РФ блокувати українське питання в ООН, вказало МЗС

https://racurs.ua/ua/n160354-hto-dopomagav-rf-blokuvaty-ukrayinske-pytannya-v-oon-vkazalo-mzs.html

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Росія виступила проти того, щоб Генеральна асамблея ООН розглядала пункт порядку денного щодо тимчасово окупованих територій України. Про це розповів у Фейсбук постійний представник України в Організації Об'єднаний Націй Сергій Кислиця.

Український дипломат також назвав країни, які підтримали позицію Кремля під час засідання ООН 17 вересня:

Вірменія, Білорусь, Болівія, Іран, Казахстан, Куба, Нікарагуа, Північна Корея, Сирія, Філіппіни.

Це власне і всі, хто проголосував за російську позицію 17 вересня… Потужно! — написав Кислиця у Фейсбук.

За його словами, нездатність примиритися з бажанням членів ООН доводить Росію до крайнощів.

9 вересня російський делегат був лише в одному кроці від того, щоб оголосити 11 голосів на підтримку своєї позиції перемогою Росії… Зрозуміло, що лише за допомогою шантажу, залякування та утисків Росія підтримує свою позицію проти волі Генасамблеї, що неодноразово підтверджувалося. І це включає її Генеральний комітет, де два дні тому лише двоє його членів підтримали Російську Федерацію, — Кислиця процитував виступ делегації України на Генасамбелії ООН.

Раніше дипломат зауважив, що 17 вересня Москва відчайдушно виступала проти розгляду пункту порядку денного щодо тимчасово окупованих територій України. Кислиця нагадав, що у цей день в 1939 року, виконуючи угоду між Гітлером і Сталіним, радянські війська окупували тодішній Схід Польщі.

Постпред України при ООН наголосив, що РФ підтримує свою позицію проти волі Генеральної асамблеї «лише за допомогою шантажу, залякування та утисків».