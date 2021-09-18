Кто помогал РФ блокировать украинский вопрос в ООН, указал МИД

https://racurs.ua/n160354-kto-pomogal-rf-blokirovat-ukrainskiy-vopros-v-oon-ukazal-mid.html

Ракурс

Россия выступила против того, чтобы Генеральная ассамблея ООН рассматривала пункт повестки дня о временно оккупированных территориях Украины. Об этом рассказал в Фейсбук постоянный представитель Украины в Организации Объединенный Наций Сергей Кислица.

Украинский дипломат также назвал страны, которые поддержали позицию Кремля во время заседания ООН 17 сентября:

Армения, Беларусь, Боливия, Иран, Казахстан, Куба, Никарагуа, Северная Корея, Сирия, Филиппины.

Это собственно и все, кто проголосовал за российскую позицию 17 сентября… Мощно! — написал Кислица в Фейсбук.

По его словам, неспособность примириться с желанием членов ООН доводит Россию до крайности.

9 сентября российский делегат был лишь в одном шаге от того, чтобы объявить 11 голосов в поддержку своей позиции победой России… Понятно, что только с помощью шантажа, запугивания и притеснений Россия поддерживает свою позицию против воли Генассамблеи, что неоднократно подтверждалось. И это включает ее Генеральный комитет, где два дня назад лишь два его члена поддержали Российскую Федерацию, — Кислица процитировал выступление делегации Украины на Генасамбелии ООН.

Ранее дипломат отметил, что 17 сентября Москва отчаянно выступала против рассмотрения пункта повестки дня об оккупированных Крыме и Донбассе. Кислица напомнил, что в этот день в 1939 году, выполняя соглашение между Гитлером и Сталиным, советские войска оккупировали тогдашний Юг Польши.

Постпред Украины при ООН подчеркнул, что РФ поддерживает свою позицию против воли Генеральной ассамблеи «только с помощью шантажа, запугивания и притеснений».