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Ракурс
Кто помогал РФ блокировать украинский вопрос в ООН, указал МИД

Кто помогал РФ блокировать украинский вопрос в ООН, указал МИД

18 сен 2021, 10:45
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Россия выступила против того, чтобы Генеральная ассамблея ООН рассматривала пункт повестки дня о временно оккупированных территориях Украины. Об этом рассказал в Фейсбук постоянный представитель Украины в Организации Объединенный Наций Сергей Кислица.

Украинский дипломат также назвал страны, которые поддержали позицию Кремля во время заседания ООН 17 сентября:

  1. Армения,

  2. Беларусь,

  3. Боливия,

  4. Иран,

  5. Казахстан,

  6. Куба,

  7. Никарагуа,

  8. Северная Корея,

  9. Сирия,

  10. Филиппины.

Это собственно и все, кто проголосовал за российскую позицию 17 сентября… Мощно! — написал Кислица в Фейсбук.

По его словам, неспособность примириться с желанием членов ООН доводит Россию до крайности.

9 сентября российский делегат был лишь в одном шаге от того, чтобы объявить 11 голосов в поддержку своей позиции победой России… Понятно, что только с помощью шантажа, запугивания и притеснений Россия поддерживает свою позицию против воли Генассамблеи, что неоднократно подтверждалось. И это включает ее Генеральный комитет, где два дня назад лишь два его члена поддержали Российскую Федерацию, — Кислица процитировал выступление делегации Украины на Генасамбелии ООН.

Ранее дипломат отметил, что 17 сентября Москва отчаянно выступала против рассмотрения пункта повестки дня об оккупированных Крыме и Донбассе. Кислица напомнил, что в этот день в 1939 году, выполняя соглашение между Гитлером и Сталиным, советские войска оккупировали тогдашний Юг Польши.


Постпред Украины при ООН подчеркнул, что РФ поддерживает свою позицию против воли Генеральной ассамблеи «только с помощью шантажа, запугивания и притеснений».

Источник: Ракурс


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