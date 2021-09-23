Зеленський зустрівся з прем’єром Британії - про що домовилися

https://racurs.ua/ua/n160585-zelenskyy-zustrivsya-z-premierom-brytaniyi-pro-scho-domovylysya.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, провів зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, під час якої сторони підбили підсумки Угоди про вільну торгівлю. Також представники Києва і Лондона обговорили посилення співпраці у різних сферах.

Про це Зеленський написав у своєму Twitter.

Обговорили посилення взаємодії України і Великої Британії у сферах торгівлі, оборони, фінансів, енергетики. Підбили перші підсумки Угоди про вільну торгівлю — зростання товарообігу на 70%, — написав Зеленський.

Глава держави й очільник британського уряду обмінялися думками щодо безпекової ситуації на сході та навколо України, зокрема в Чорноморсько-Азовському регіоні. Зеленський подякував за незмінну підтримку з боку Британії територіальної цілісності України та свободи судноплавства в регіоні. Президент також подякував Джонсону за підтримку «Кримської платформи».

Окрему увагу під час зустрічі було приділено подальшій взаємодії з Великою Британією щодо розвитку оборонних спроможностей України та зміцнення українського флоту. Глава держави передав Джонсону список з майже 450 українців, яких незаконно утримують на тимчасово непідконтрольних територіях і в Росії.

Сторони обговорили взаємодію у сфері енергетики, зокрема атомної, та виклики для європейського регіону у зв’язку з реалізацією проекту «Північний потік — 2». Президент України наголосив, що цей проект є геополітичною зброєю Росії.

Зеленський запросив Джонсона відвідати Україну з візитом.

Президент нагадав, що зона вільної торгівлі між Україною та Великою Британією, яка вирішила вийти з Євросоюзу, почала діяти 1 січня 2021 року.

Нагадаємо, 20 вересня Зеленський прибув з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки для участі у 76-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. 21 вересня Зеленський взяв участь у відкритті сесії, 22 вересня відбувся його виступ на Генасамблеї.