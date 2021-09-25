Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
26 сентября – кого поздравлять с праздниками и днем ангела. Фото: volynpost.com
26 сентября — кого поздравлять с праздниками и днем ангелаhttps://racurs.ua/n160726-26-sentyabrya-kogo-pozdravlyat-s-prazdnikami-i-dnem-angela.htmlРакурс
Церковный праздник 26 сентября памяти Корнилия. Он был римским сотником, который был обращен в христианство апостолом Петром. Святой жил в I веке.
Хотя он и был язычником, но отличался хорошими делами и глубоким благочестием. После встречи с апостолом Петром он уверовал во Христа и принял крещение. Бывший сотник оставил мирскую жизнь и отправился с апостолом проповедовать Евангелие.
День ангела отмечают Илья, Лукьян, Петр, Николай и Александр. В мире отмечают Всемирный день здоровья окружающей среды, Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, Европейский день языков и Всемирный день контрацепции.
День в истории:
- 1960 — Фидель Кастро произнес самую длинную речь в истории ООН. Она длилась 4 часа 29 минут;
- 1960 — Кеннеди и Никсон провели между собой первые в истории выборов президентов США телевизионные дебаты;
- 1962 — провозглашено Йеменскую Арабскую Республику;
- 1969 — вышел последний студийный альбом группы «Битлз» Abbey Road;
- 1977 — Чернобыльская АЭС дала первое электричество;
- 1991 — установлены консульские отношения между Украиной и Австрией;
- 1995 —Украина принята в Совет Европы.
.