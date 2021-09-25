26 сентября – кого поздравлять с праздниками и днем ангела. Фото: volynpost.com

https://racurs.ua/n160726-26-sentyabrya-kogo-pozdravlyat-s-prazdnikami-i-dnem-angela.html

Ракурс

Церковный праздник 26 сентября памяти Корнилия. Он был римским сотником, который был обращен в христианство апостолом Петром. Святой жил в I веке.

Хотя он и был язычником, но отличался хорошими делами и глубоким благочестием. После встречи с апостолом Петром он уверовал во Христа и принял крещение. Бывший сотник оставил мирскую жизнь и отправился с апостолом проповедовать Евангелие.

День ангела отмечают Илья, Лукьян, Петр, Николай и Александр. В мире отмечают Всемирный день здоровья окружающей среды, Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, Европейский день языков и Всемирный день контрацепции.

День в истории: