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Ракурс
26 сентября – кого поздравлять с праздниками и днем ангела. Фото: volynpost.com

26 сентября — кого поздравлять с праздниками и днем ангела

25 сен 2021, 20:52
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Церковный праздник 26 сентября памяти Корнилия. Он был римским сотником, который был обращен в христианство апостолом Петром. Святой жил в I веке.

Хотя он и был язычником, но отличался хорошими делами и глубоким благочестием. После встречи с апостолом Петром он уверовал во Христа и принял крещение. Бывший сотник оставил мирскую жизнь и отправился с апостолом проповедовать Евангелие.

День ангела отмечают Илья, Лукьян, Петр, Николай и Александр. В мире отмечают Всемирный день здоровья окружающей среды, Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, Европейский день языков и Всемирный день контрацепции.


День в истории:

  • 1960 — Фидель Кастро произнес самую длинную речь в истории ООН. Она длилась 4 часа 29 минут;
  • 1960 — Кеннеди и Никсон провели между собой первые в истории выборов президентов США телевизионные дебаты;
  • 1962 — провозглашено Йеменскую Арабскую Республику;
  • 1969 — вышел последний студийный альбом группы «Битлз» Abbey Road;
  • 1977 — Чернобыльская АЭС дала первое электричество;
  • 1991 — установлены консульские отношения между Украиной и Австрией;
  • 1995 —Украина принята в Совет Европы.

Источник: Ракурс


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