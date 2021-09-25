Погода в Украине. Фото: pixabay.com

https://racurs.ua/n160716-magnitnaya-burya-i-dojdi-pogoda-v-ukraine-26-sentyabrya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 26 сентября, в воскресенье, будет достаточно теплой, в то же время в северных, восточных и большинстве центральных областей пройдут небольшие дожди.

Спасатели объявили желтый уровень опасности. Ветер, западный, северо-западный, 2−8 м/с, порывы до 16 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве будет с небольшим дождем. Ночью температура воздуха составит 11−12°, днем ​​поднимется до 16° тепла.

Погода во Львове также будет с дождем. Столбики термометров ночью покажут 11−13°, днем ​​поднимутся до 17−19°.

Погода в Харькове прогнозируется облачная, ожидаются осадки. Температура воздуха ночью будет 9−12°, днем ​​прогнозируется 15−16°.

Погода в Одессе ожидается без осадков. Ночью температура воздуха составит 7−9°, днем ​- 21−22°.

Геомагнитная обстановка в Украине 26 сентября будут неспокойной, ожидается магнитная буря.

Источник: Gismeteo