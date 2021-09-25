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Погода в Украине. Фото: pixabay.com
Магнитная буря и дожди — погода в Украине 26 сентября (КАРТА)https://racurs.ua/n160716-magnitnaya-burya-i-dojdi-pogoda-v-ukraine-26-sentyabrya-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 26 сентября, в воскресенье, будет достаточно теплой, в то же время в северных, восточных и большинстве центральных областей пройдут небольшие дожди.
Спасатели объявили желтый уровень опасности. Ветер, западный, северо-западный, 2−8 м/с, порывы до 16 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.
Погода в Киеве будет с небольшим дождем. Ночью температура воздуха составит 11−12°, днем поднимется до 16° тепла.
Погода во Львове также будет с дождем. Столбики термометров ночью покажут 11−13°, днем поднимутся до 17−19°.
Погода в Харькове прогнозируется облачная, ожидаются осадки. Температура воздуха ночью будет 9−12°, днем прогнозируется 15−16°.
Погода в Одессе ожидается без осадков. Ночью температура воздуха составит 7−9°, днем - 21−22°.
Геомагнитная обстановка в Украине 26 сентября будут неспокойной, ожидается магнитная буря.
Источник: Gismeteo
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