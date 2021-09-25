Погода в Україні. Фото: pixabay.com

https://racurs.ua/ua/n160716-magnitna-burya-ta-doschi-pogoda-v-ukrayini-26-veresnya-karta.html

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Погода в Україні 26 вересня, в неділю, буде досить теплою, водночас у північних, східних та більшості центральних областей пройдуть невеликі дощі.

Рятувальники оголосили жовтий рівень небезпеки. Вітер, західний, північно-західний, 2−8 м/с, пориви до 16 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві буде з невеликим дощем. Вночі температура повітря складе 11−12°, вдень підніметься до 16° тепла.

Погода у Львові також буде з дощем. Стовпчики термометрів вночі покажуть 11−13°, вдень піднімуться до 17−19°.

Погода в Харкові прогнозується хмарна, очікуються опади. Температура повітря вночі буде 9−12°, вдень прогнозується 15−16°.

Погода в Одесі очікується без опадів. Вночі температура повітря складе 7−9°, вдень — 21−22°.

Геомагнітна обстановка в Україні 26 вересня буде неспокійною, очікується магнітна буря.

Джерело: Gismeteo