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Погода в Україні. Фото: pixabay.com
Магнітна буря та дощі — погода в Україні 26 вересня (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n160716-magnitna-burya-ta-doschi-pogoda-v-ukrayini-26-veresnya-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 26 вересня, в неділю, буде досить теплою, водночас у північних, східних та більшості центральних областей пройдуть невеликі дощі.
Рятувальники оголосили жовтий рівень небезпеки. Вітер, західний, північно-західний, 2−8 м/с, пориви до 16 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.
Погода в Києві буде з невеликим дощем. Вночі температура повітря складе 11−12°, вдень підніметься до 16° тепла.
Погода у Львові також буде з дощем. Стовпчики термометрів вночі покажуть 11−13°, вдень піднімуться до 17−19°.
Погода в Харкові прогнозується хмарна, очікуються опади. Температура повітря вночі буде 9−12°, вдень прогнозується 15−16°.
Погода в Одесі очікується без опадів. Вночі температура повітря складе 7−9°, вдень — 21−22°.
Геомагнітна обстановка в Україні 26 вересня буде неспокійною, очікується магнітна буря.
Джерело: Gismeteo
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