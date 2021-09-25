Берлін тисне на Київ через мільярдний “борг” з 1990-х – Der Spiegel назвало причину / Фото: Схеми

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Німецькі урядовці тиснуть на владу Володимира Зеленського через мюнхенську компанію, яка вимагає від Національного банку України повернення сумнівного боргу часів 1990-х років. НБУ не бачить підстав для виплат десятків мільйонів євро.

Про це йдеться у розслідуванні німецького видання Der Spiegel та проекту «Радіо Свободи» «Схеми».

Йдеться про повернення боргу нібито за постачання апаратів комп’ютерної томографії виробництва Siemens, договір щодо яких було підписано ще у 1991 році. За даними Der Spiegel, німецькі урядовці з 2018 року вимагали від України на користь компанії Varex від 40 млн євро.

Серед цих урядовців — федеральний міністр економіки і енергетики Німеччини Петер Альтмаєр, два державні секретарі парламенту в його міністерстві та два депутати Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу (один колишній).

Альтмаєр написав термінові листи до Києва щодо Varex, а його міністерство направило офіційну «делегацію» в Україну під керівництвом депутата Бундестагу від ХДС. Державний секретар парламенту Альтмаєра Томас Барайс — також від ХДС — чинив тиск на Зеленського під час Мюнхенської конференції з безпеки — йдеться у розслідуванні Der Spiegel.

Німецька компанія Varex стверджує, що заборгованість українського уряду, яка, за підрахунками самої фірми, з відсотками вже сягнула одного 1 млрд євро, «забезпечується» гарантійним листом, виданим НБУ у 1991 році.

Свого часу глава Нацбанку Валерія Гонтарева назвала цю гарантію неприйнятною. Нинішнє керівництво НБУ у відповідь на запит «Схем» підтвердило цю думку:

Надана копія документа з назвою «гарантія» не є банківською гарантією відповідно до законодавства України та не може бути підставою для сплати коштів Національним банком України.

Адвокат компанії Varex Майкл Філіппі повідомив Der Spiegel, що копії всіх відповідних документів були надані Міністерству економіки Німеччини, яке не відповіло на питання журналістів щодо змісту вищезгаданих документів.

Видання також пише, що Varex «був активним у схильному до корупції бізнесі медичних технологій». У 1990 роках компанія потрапила в корупційний скандал — із викупом частки спільного українсько-німецького підприємства «Донкавамет». Компанія Varex також підозрюється в «купівлі» українських політиків.

Джерело: «Радіо Свобода»