Гігантська рідкісна блискавка-джет вдарила по Карибах

https://racurs.ua/ua/n160714-gigantska-ridkisna-blyskavka-djet-vdaryla-po-karybah-video.html

Ракурс

Велетенський джет — швидкоплинну рідкісну блискавку, яка «б'є" вгору на десятки кілометрів, вдалося зняти на відео біля Віргінських островів на Карибах. Такий вид блискавок виникає під час грози.

Унікальна подія потрапила в об'єктив фотографа Френкі Люсени (Frankie Lucena), який спеціалізується на «полюванні» за електричними розрядами — спрайтами та джетами. Людське око практично не здатне помітити ці види блискавок.

Зафіксувати джет Люсена зміг з території Пуерто-Рико. Камера була спрямована у північному напрямку, де тоді вирував тропічний шторм Peter.

Вперше рідкісні блискавки — червоні спрайти — зафіксували на камеру у 1989 році. Згодом науковці відкрили й інші види електричних розрядів — сині джети. Велетенський джет може досягати 90 км у висоту. Усі ці події тісно пов’язані з грозовими хмарами. Проте, якщо спрайти виникають лише після удару звичайної блискавки (хмара-земля), то велетенські джети навпаки, не мають прив’язки до ударів блискавок.

Нагадаємо, нещодавно блискавка шість разів поспіль влучила в одне і теж місце. Інцидент стався у Канаді. Блискавка поцілила в телевежу CN у найбільшому місті країни — Торонто.