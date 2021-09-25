Гигантская редкая молния-джет ударила по Карибам

https://racurs.ua/n160714-gigantskaya-unikalnaya-molniya-djet-udarila-po-karibam-video.html

Ракурс

Огромный джет — мимолетную редкую молнию, которая «бьет» вверх на десятки километров, удалось снять на видео у Виргинских островов на Карибах. Такой вид молний возникает во время грозы.

Уникальное событие попало в объектив фотографа Фрэнки Люсена (Frankie Lucena), который специализируется на «охоте» за электрическими разрядами — спрайтами и джетами. Человеческий глаз практически не способен заметить эти виды молний.

Зафиксировать джет Люсена смог с территории Пуэрто-Рико. Камера была направлена в северном направлении, где тогда бушевал тропический шторм Peter.

Напомним, впервые редкие молнии — красные спрайты — зафиксировали на камеру в 1989 году. Впоследствии ученые открыли и другие виды электрических разрядов — синие джеты. Огромный джет может достигать 90 км в высоту. Все эти события тесно связаны с грозовыми облаками. Однако, если спрайты возникают только после удара обычной молнии (облако-земля), то гигантские джеты наоборот, не имеют привязки к ударам молний.

Напомним, недавно молния шесть раз подряд попала в одно и тоже место. Инцидент произошел в Канаде. Молния попала в телебашню CN в крупнейшем городе страны — Торонто.