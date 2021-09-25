Берлин давит на Киев из-за миллиардного «долга» с 1990-х - Der Spiegel

https://racurs.ua/n160715-berlin-davit-na-kiev-iz-za-milliardnogo-dolga-s-1990-h-der-spiegel.html

Ракурс

Немецкие чиновники давят на власть президента Владимира Зеленского из-за мюнхенской компании, которая требует от Национального банка Украины возвращения сомнительного долга времен 1990-х годов. НБУ не видит оснований для выплат десятков миллионов евро.

Об этом говорится в расследовании немецкого издания Der Spiegel и проекта «Радио Свобода» «Схемы».

Речь идет о возврате долга якобы за поставку аппаратов компьютерной томографии производства Siemens, договор по которым был подписан еще в 1991 году. По данным Der Spiegel, немецкие чиновники с 2018 года требовали от Украины в пользу компании Varex от 40 млн евро.

Среди этих чиновников — федеральный министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмаер, два государственных секретаря парламента в его министерстве и два депутата Бундестага от Христианско-демократического союза (один бывший).

Альтмаер написал срочные письма в Киев о Varex, а его министерство направило официальную «делегацию» в Украину под руководством депутата Бундестага от ХДС. Государственный секретарь парламента Альтмаер Томас Барайс — также от ХДС — оказывал давление на Зеленского во время Мюнхенской конференции по безопасности, — говорится в расследовании Der Spiegel.

Немецкая компания Varex утверждает, что задолженность украинского правительства, которая, согласно подсчетам самой компании, с процентами уже достигла одного 1 млрд евро, «обеспечивается» гарантийным письмом, выданным НБУ в 1991 году.

В свое время глава Нацбанка Валерия Гонтарева назвала эту гарантию неприемлемой. Нынешнее руководство НБУ в ответ на запрос «Схем» подтвердило эту мысль:

Представленная копия документа под названием «гарантия» не является банковской гарантией в соответствии с законодательством Украины и не может быть основанием для уплаты средств Национальным банком Украины.

Адвокат компании Varex Майкл Филиппи сообщил Der Spiegel, что копии всех соответствующих документов были предоставлены Министерству экономики Германии, которое также не ответило на вопрос журналистов относительно содержания вышеупомянутых документов.

Издание также пишет, что Varex «был активным в склонном к коррупции бизнесе медицинских технологий». В 1990 годах компания попала в коррупционный скандал — с выкупом доли украинско-германского предприятия «Донкавамет». Компания Varex также подозревается в «покупке» украинских политиков.

Источник: «Радио Свобода»