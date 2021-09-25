О модернизации вооружения ВСУ рассказал главнокомандующий. Фото: Главком

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный рассказал о планах по модернизации советского вооружения.

Это будет зависеть от того, насколько государство будет способно обеспечить наши потребности. Потребность в таком действительно есть. Необходимо и танки менять, и вертолеты, — сказал он в интервью «Радио Свободе».

В качестве примера Залужный привел вертолеты Ми-8МСБ, в которых с советских времен остался только один фюзеляж, все остальное создано на территории Украины. Также на данный момент модернизировали половину танков.

На сегодня мы не можем на 100% обеспечить модернизацию танков, но уже 50% модернизированы. Опять же от советского танка там остался только корпус, — рассказал командующий.

Министерство обороны 17 сентября заявило, что в проекте государственного бюджета на 2022 предусмотрено 5,95% от ВВП на финансирование сектора безопасности и обороны Украины. Соответствующий показатель в 2021 году составлял 5,92%, а в 2020 году 5,45% от ВВП.

Напомним, «Феникс-1» принят на вооружение ВСУ после ряда успешных испытаний. Разработка будет применяться в составе зенитного ракетного комплекса «Бук-М1». Трехкоординатную радиолокационную станцию ​​разработало предприятие «Научно-производственный комплекс «Искра».

Источник: «Радио Свобода»