Новый способ поиска инопланетян предложили астрофизики

https://racurs.ua/n160724-novyy-sposob-poiska-inoplanetyan-predlojili-astrofiziki.html

Ракурс

Исследование космоса продвигается семимильными шагами. Специалисты предложили создать устройство, которое смогут заметить на других планетах.

Ученый Андерс Сандберг из Оксфордского института уверен, что на планетах, которые по своим характеристикам похожи на Землю, может существовать жизнь. Об этом говорится в сообщении проекта SETI, который занимается поиском внеземных цивилизаций.

Астрофизик заявил, что искать инопланетян необходимо с помощью космического суперкомпьютера. Иными словами, это должно быть устройство, которое смогут заметить все окружающие Землю планеты. Таким образом, инопланетяне сами увидят этот сигнал и посетят нашу планету.

Сферический суперкомпьютер должен управляться искусственным интеллектом. Если он будет светиться инфракрасным светом, то устройство можно будет увидеть на больших расстояниях. Такой компьютер Сандберг назвал сферическим суперкомпьютером Дайсона.

Кроме того, ученый считает, что людям, ищущим внеземную жизнь, стоит сосредоточиться на поиске искусственно созданных объектов, так как именно они могут указывать на наличие развитых цивилизаций во Вселенной.

Напомним, ранее астрофизики обнаружили две галактики, расположенные на расстоянии в приблизительно миллиард световых лет. Ученые зафиксировали необычное явление, которое получило название PKS 2130−538.