Еще одно опасное последствие коронавируса назвали ученые. Фото: vmr.gov.ua

https://racurs.ua/n160723-esche-odno-opasnoe-posledstvie-koronavirusa-nazvali-uchenye.html

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Коронавирус является опасной болезнью, котороя может привести к смерти или тяжелым последствиям. Также эта инфекция может вызвать выработку иммунной системой так называемых аутоантител.

В конечном итоге они могут поражать здоровые ткани и вызывать воспалительные заболевания. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.

Ученые обнаружили аутоантитела в образцах крови примерно 50% из 147 пациентов с COVID-19, которых они исследовали. Такие последствия возникали после тяжелой формь коронавируса.

В течение недели у пациентов появились новые антитела к собственным тканям, которых не было в день госпитализации, — рассказали исследователи.

Эксперты призвали людей сделать прививки от коронавируса. По словам ученых, человек не может заранее знать, что перенесет коронавирус в легкой форме.

Если у вас окажется тяжелый случай заболевания, вы можете навредить себе на всю жизнь, потому что вирус может отключать аутоиммунитет, — предостерегли авторы исследования.



Напомним, американские ученые из Стэнфордского университета уверяют, что посещение заведений в закрытых помещениях, где люди много говорят, едят или занимаются спортом приводит к 80% случаев инфицирования коронавирусом.

Источник: Nature Communications