Небезпечні наслідки коронавірусу назвали вчені — нове дослідження. Фото: vmr.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n160723-nebezpechni-naslidky-koronavirusu-nazvaly-vcheni-nove-doslidjennya.html

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Коронавірус є небезпечною хворобою, яка може привести до смерті або тяжких наслідків. Також ця інфекція може викликати вироблення імунною системою так званих аутоантитіл.

В кінцевому підсумку вони можуть вражати здорові тканини та викликати запальні захворювання. Результати дослідження були опубліковані в журналі Nature Communications.

Вчені виявили аутоантитіла в зразках крові приблизно 50% зі 147 пацієнтів з COVID-19, яких вони досліджували. Такі наслідки виникали після важкої форми коронавірусу.

Протягом тижня у пацієнтів з’явилися нові антитіла до власних тканин, яких не було в день госпіталізації, — розповіли дослідники.

Експерти закликали людей зробити щеплення від коронавірусу. За словами вчених, людина не може заздалегідь знати, що перенесе коронавірус у легкій формі.

Якщо у вас буде важкий випадок захворювання, ви можете нашкодити собі на все життя, тому що вірус може відключати аутоімунітет, — застерегли автори дослідження.



Нагадаємо, американські вчені зі Стенфордського університету запевняють, що відвідування закладів у закритих приміщеннях, де люди багато говорять, їдять або займаються спортом призводить до 80% випадків інфікування коронавірусом.

Джерело: Nature Communications