Небезпечні наслідки коронавірусу назвали вчені — нове дослідженняhttps://racurs.ua/ua/n160723-nebezpechni-naslidky-koronavirusu-nazvaly-vcheni-nove-doslidjennya.htmlРакурс
Коронавірус є небезпечною хворобою, яка може привести до смерті або тяжких наслідків. Також ця інфекція може викликати вироблення імунною системою так званих аутоантитіл.
В кінцевому підсумку вони можуть вражати здорові тканини та викликати запальні захворювання. Результати дослідження були опубліковані в журналі Nature Communications.
Вчені виявили аутоантитіла в зразках крові приблизно 50% зі 147 пацієнтів з COVID-19, яких вони досліджували. Такі наслідки виникали після важкої форми коронавірусу.
Протягом тижня у пацієнтів з’явилися нові антитіла до власних тканин, яких не було в день госпіталізації, — розповіли дослідники.
Експерти закликали людей зробити щеплення від коронавірусу. За словами вчених, людина не може заздалегідь знати, що перенесе коронавірус у легкій формі.
Якщо у вас буде важкий випадок захворювання, ви можете нашкодити собі на все життя, тому що вірус може відключати аутоімунітет, — застерегли автори дослідження.
Нагадаємо, американські вчені зі Стенфордського університету запевняють, що відвідування закладів у закритих приміщеннях, де люди багато говорять, їдять або займаються спортом призводить до 80% випадків інфікування коронавірусом.
Джерело: Nature Communications